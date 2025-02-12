Dövizler / CNTY
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CNTY: Century Casinos Inc
2.71 USD 0.03 (1.12%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNTY fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 2.74 aralığında işlem gördü.
Century Casinos Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTY haberleri
- JMP, Century Casinos hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- JMP reiterates Market Outperform rating on Century Casinos stock
- Century Casinos Q2 2025 slides: Revenue growth amid strategic review process
- Century Casinos (CNTY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Century Casinos (CNTY) Q2 Revenue Up 3%
- Century Casinos earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Melco Resorts (MLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Electronic Arts (EA) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Century Casinos stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Nugget Casino Resort to Launch Acclaimed Attraction and Show at its Iconic Celebrity Showroom
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Stifel reiterates Buy rating and $4 target for Century Casinos stock
- Century Casinos Announces Sports Betting Partnership with BetMGM in Missouri
- Century Casinos Announces $3M Stock Repurchase Plan
- Century Casinos, Inc. (CNTY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- Century Casinos ratings downgraded by Moody's due to high leverage
Günlük aralık
2.64 2.74
Yıllık aralık
1.30 5.10
- Önceki kapanış
- 2.68
- Açılış
- 2.68
- Satış
- 2.71
- Alış
- 3.01
- Düşük
- 2.64
- Yüksek
- 2.74
- Hacim
- 63
- Günlük değişim
- 1.12%
- Aylık değişim
- 2.26%
- 6 aylık değişim
- 59.41%
- Yıllık değişim
- 4.23%
21 Eylül, Pazar