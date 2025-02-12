통화 / CNTY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CNTY: Century Casinos Inc
2.71 USD 0.03 (1.12%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNTY 환율이 오늘 1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.64이고 고가는 2.74이었습니다.
Century Casinos Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTY News
- JMP, Century Casinos에 ’시장 수익률 상회’ 등급 재확인
- JMP reiterates Market Outperform rating on Century Casinos stock
- Century Casinos Q2 2025 slides: Revenue growth amid strategic review process
- Century Casinos (CNTY) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Century Casinos (CNTY) Q2 Revenue Up 3%
- Century Casinos earnings missed by $0.04, revenue topped estimates
- Accel Entertainment (ACEL) Tops Q2 Earnings Estimates
- Melco Resorts (MLCO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Electronic Arts (EA) Q1 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Century Casinos stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Nugget Casino Resort to Launch Acclaimed Attraction and Show at its Iconic Celebrity Showroom
- Golden Entertainment: Buybacks, Dividends, Deleveraging = Happy Shareholders (NASDAQ:GDEN)
- Stifel reiterates Buy rating and $4 target for Century Casinos stock
- Century Casinos Announces Sports Betting Partnership with BetMGM in Missouri
- Century Casinos Announces $3M Stock Repurchase Plan
- Century Casinos, Inc. (CNTY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crude Oil Falls 1%; Dollar General Posts Upbeat Sales - Aveanna Healthcare Hldgs (NASDAQ:AVAH), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Nasdaq Down Over 100 Points; US Producer Inflation Stalls In February - Aditxt (NASDAQ:ADTX), Century Casinos (NASDAQ:CNTY)
- Century Casinos ratings downgraded by Moody's due to high leverage
일일 변동 비율
2.64 2.74
년간 변동
1.30 5.10
- 이전 종가
- 2.68
- 시가
- 2.68
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- 저가
- 2.64
- 고가
- 2.74
- 볼륨
- 63
- 일일 변동
- 1.12%
- 월 변동
- 2.26%
- 6개월 변동
- 59.41%
- 년간 변동율
- 4.23%
20 9월, 토요일