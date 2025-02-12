QuotazioniSezioni
Valute / CNTY
Tornare a Azioni

CNTY: Century Casinos Inc

2.71 USD 0.03 (1.12%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNTY ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.64 e ad un massimo di 2.74.

Segui le dinamiche di Century Casinos Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNTY News

Intervallo Giornaliero
2.64 2.74
Intervallo Annuale
1.30 5.10
Chiusura Precedente
2.68
Apertura
2.68
Bid
2.71
Ask
3.01
Minimo
2.64
Massimo
2.74
Volume
63
Variazione giornaliera
1.12%
Variazione Mensile
2.26%
Variazione Semestrale
59.41%
Variazione Annuale
4.23%
21 settembre, domenica