Moedas / CNTY
CNTY: Century Casinos Inc
2.68 USD 0.02 (0.74%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CNTY para hoje mudou para -0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.65 e o mais alto foi 2.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Century Casinos Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTY Notícias
Faixa diária
2.65 2.73
Faixa anual
1.30 5.10
- Fechamento anterior
- 2.70
- Open
- 2.71
- Bid
- 2.68
- Ask
- 2.98
- Low
- 2.65
- High
- 2.73
- Volume
- 130
- Mudança diária
- -0.74%
- Mudança mensal
- 1.13%
- Mudança de 6 meses
- 57.65%
- Mudança anual
- 3.08%
