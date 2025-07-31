Divisas / CHRW
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
135.09 USD 1.32 (0.99%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHRW de hoy ha cambiado un 0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 134.18, mientras que el máximo ha alcanzado 137.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas C.H. Robinson Worldwide Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
134.18 137.03
Rango anual
84.68 137.03
- Cierres anteriores
- 133.77
- Open
- 135.10
- Bid
- 135.09
- Ask
- 135.39
- Low
- 134.18
- High
- 137.03
- Volumen
- 2.477 K
- Cambio diario
- 0.99%
- Cambio mensual
- 5.51%
- Cambio a 6 meses
- 32.04%
- Cambio anual
- 22.48%
