CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc

135.09 USD 1.32 (0.99%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CHRW de hoy ha cambiado un 0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 134.18, mientras que el máximo ha alcanzado 137.03.

Siga la dinámica de la pareja de divisas C.H. Robinson Worldwide Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
134.18 137.03
Rango anual
84.68 137.03
Cierres anteriores
133.77
Open
135.10
Bid
135.09
Ask
135.39
Low
134.18
High
137.03
Volumen
2.477 K
Cambio diario
0.99%
Cambio mensual
5.51%
Cambio a 6 meses
32.04%
Cambio anual
22.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B