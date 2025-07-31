CotationsSections
Devises / CHRW
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc

136.07 USD 1.02 (0.74%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CHRW a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.94 et à un maximum de 137.99.

Suivez la dynamique C.H. Robinson Worldwide Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
134.94 137.99
Range Annuel
84.68 137.99
Clôture Précédente
137.09
Ouverture
137.25
Bid
136.07
Ask
136.37
Plus Bas
134.94
Plus Haut
137.99
Volume
5.608 K
Changement quotidien
-0.74%
Changement Mensuel
6.28%
Changement à 6 Mois
33.00%
Changement Annuel
23.36%
