CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
136.07 USD 1.02 (0.74%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHRW a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.94 et à un maximum de 137.99.
Suivez la dynamique C.H. Robinson Worldwide Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHRW Nouvelles
- C.H. Robinson Launches AI-Driven Cross-Border Freight Service
- L’action CH Robinson atteint un niveau record de 131,18 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 12.1% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- C.H. Robinson Worldwide director Henry W. Winship resigns from board
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- CH Robinson stock hits all-time high at 124.95 USD
- Here's Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Strong Momentum Stock
- C.H. Robinson upgraded to ’BBB+’ by S&P on improved credit metrics
- CH Robinson stock hits 52-week high at 119.21 USD
- C.H. Robinson declares quarterly dividend of $0.62 per share
- C.H. Robinson appoints supply chain veteran Edward Feitzinger to board
- Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- C.H. Robinson (CHRW) Q2 EPS Jumps 12%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- C.H. Robinson Q2 Earnings Surpass Estimates, Increase Year Over Year
- Ch Robinson stock hits 52-week high at 114.82 USD
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- C.H. Robinson stock rating upgraded by Baird to Outperform on efficiency gains
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Range quotidien
134.94 137.99
Range Annuel
84.68 137.99
- Clôture Précédente
- 137.09
- Ouverture
- 137.25
- Bid
- 136.07
- Ask
- 136.37
- Plus Bas
- 134.94
- Plus Haut
- 137.99
- Volume
- 5.608 K
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 6.28%
- Changement à 6 Mois
- 33.00%
- Changement Annuel
- 23.36%
20 septembre, samedi