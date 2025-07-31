Währungen / CHRW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
137.09 USD 2.00 (1.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHRW hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 136.06 bis zu einem Hoch von 137.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die C.H. Robinson Worldwide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHRW News
- C.H. Robinson Launches AI-Driven Cross-Border Freight Service
- Aktie von C.H. Robinson erreicht Rekordhoch von 131,18 USD
- CH Robinson stock hits all-time high of 131.18 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 12.1% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- C.H. Robinson Worldwide director Henry W. Winship resigns from board
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- CH Robinson stock hits all-time high at 124.95 USD
- Here's Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Strong Momentum Stock
- C.H. Robinson upgraded to ’BBB+’ by S&P on improved credit metrics
- CH Robinson stock hits 52-week high at 119.21 USD
- C.H. Robinson declares quarterly dividend of $0.62 per share
- C.H. Robinson appoints supply chain veteran Edward Feitzinger to board
- Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- C.H. Robinson (CHRW) Q2 EPS Jumps 12%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- C.H. Robinson Q2 Earnings Surpass Estimates, Increase Year Over Year
- Ch Robinson stock hits 52-week high at 114.82 USD
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- C.H. Robinson stock rating upgraded by Baird to Outperform on efficiency gains
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Tagesspanne
136.06 137.91
Jahresspanne
84.68 137.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 135.09
- Eröffnung
- 136.35
- Bid
- 137.09
- Ask
- 137.39
- Tief
- 136.06
- Hoch
- 137.91
- Volumen
- 5.030 K
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 7.08%
- 6-Monatsänderung
- 33.99%
- Jahresänderung
- 24.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K