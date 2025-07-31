Валюты / CHRW
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
133.77 USD 0.50 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHRW за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.04, а максимальная — 134.04.
Следите за динамикой C.H. Robinson Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CHRW
- Акции CH Robinson достигли исторического максимума в $131,18
- CH Robinson stock hits all-time high of 131.18 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 12.1% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- C.H. Robinson Worldwide director Henry W. Winship resigns from board
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- CH Robinson stock hits all-time high at 124.95 USD
- Here's Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Strong Momentum Stock
- C.H. Robinson upgraded to ’BBB+’ by S&P on improved credit metrics
- CH Robinson stock hits 52-week high at 119.21 USD
- C.H. Robinson declares quarterly dividend of $0.62 per share
- C.H. Robinson appoints supply chain veteran Edward Feitzinger to board
- Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- C.H. Robinson (CHRW) Q2 EPS Jumps 12%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- C.H. Robinson Q2 Earnings Surpass Estimates, Increase Year Over Year
- Ch Robinson stock hits 52-week high at 114.82 USD
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- C.H. Robinson stock rating upgraded by Baird to Outperform on efficiency gains
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- BMO Capital raises C.H. Robinson stock price target to $110 on strong Q2
Дневной диапазон
132.04 134.04
Годовой диапазон
84.68 134.91
- Предыдущее закрытие
- 133.27
- Open
- 133.24
- Bid
- 133.77
- Ask
- 134.07
- Low
- 132.04
- High
- 134.04
- Объем
- 3.657 K
- Дневное изменение
- 0.38%
- Месячное изменение
- 4.48%
- 6-месячное изменение
- 30.75%
- Годовое изменение
- 21.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.