CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc

133.77 USD 0.50 (0.38%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHRW за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.04, а максимальная — 134.04.

Следите за динамикой C.H. Robinson Worldwide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
132.04 134.04
Годовой диапазон
84.68 134.91
Предыдущее закрытие
133.27
Open
133.24
Bid
133.77
Ask
134.07
Low
132.04
High
134.04
Объем
3.657 K
Дневное изменение
0.38%
Месячное изменение
4.48%
6-месячное изменение
30.75%
Годовое изменение
21.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.