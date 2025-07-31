Moedas / CHRW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
136.70 USD 1.61 (1.19%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHRW para hoje mudou para 1.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 136.06 e o mais alto foi 137.23.
Veja a dinâmica do par de moedas C.H. Robinson Worldwide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHRW Notícias
- C.H. Robinson Launches AI-Driven Cross-Border Freight Service
- Ações da CH Robinson atingem máxima histórica de US$ 131,18
- CH Robinson stock hits all-time high of 131.18 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 12.1% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- C.H. Robinson Worldwide director Henry W. Winship resigns from board
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- CH Robinson stock hits all-time high at 124.95 USD
- Here's Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Strong Momentum Stock
- C.H. Robinson upgraded to ’BBB+’ by S&P on improved credit metrics
- CH Robinson stock hits 52-week high at 119.21 USD
- C.H. Robinson declares quarterly dividend of $0.62 per share
- C.H. Robinson appoints supply chain veteran Edward Feitzinger to board
- Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- C.H. Robinson (CHRW) Q2 EPS Jumps 12%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- C.H. Robinson Q2 Earnings Surpass Estimates, Increase Year Over Year
- Ch Robinson stock hits 52-week high at 114.82 USD
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- C.H. Robinson stock rating upgraded by Baird to Outperform on efficiency gains
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Faixa diária
136.06 137.23
Faixa anual
84.68 137.23
- Fechamento anterior
- 135.09
- Open
- 136.35
- Bid
- 136.70
- Ask
- 137.00
- Low
- 136.06
- High
- 137.23
- Volume
- 281
- Mudança diária
- 1.19%
- Mudança mensal
- 6.77%
- Mudança de 6 meses
- 33.61%
- Mudança anual
- 23.93%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh