货币 / CHRW
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
133.77 USD 0.50 (0.38%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CHRW汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点132.04和高点134.04进行交易。
关注C.H. Robinson Worldwide Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
132.04 134.04
年范围
84.68 134.91
- 前一天收盘价
- 133.27
- 开盘价
- 133.24
- 卖价
- 133.77
- 买价
- 134.07
- 最低价
- 132.04
- 最高价
- 134.04
- 交易量
- 3.657 K
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 4.48%
- 6个月变化
- 30.75%
- 年变化
- 21.28%
