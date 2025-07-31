Valute / CHRW
CHRW: C.H. Robinson Worldwide Inc
136.07 USD 1.02 (0.74%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHRW ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 134.94 e ad un massimo di 137.99.
Segui le dinamiche di C.H. Robinson Worldwide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CHRW News
- C.H. Robinson Launches AI-Driven Cross-Border Freight Service
- Il titolo di CH Robinson raggiunge il massimo storico di 131,18 USD
- CH Robinson stock hits all-time high of 131.18 USD
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Why Is C.H. Robinson (CHRW) Up 12.1% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- C.H. Robinson Worldwide director Henry W. Winship resigns from board
- C.H. Robinson stock remains Benchmark’s 2025 Best Idea with $125 price target
- CH Robinson stock hits all-time high at 124.95 USD
- Here's Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Strong Momentum Stock
- C.H. Robinson upgraded to ’BBB+’ by S&P on improved credit metrics
- CH Robinson stock hits 52-week high at 119.21 USD
- C.H. Robinson declares quarterly dividend of $0.62 per share
- C.H. Robinson appoints supply chain veteran Edward Feitzinger to board
- Why C.H. Robinson Worldwide (CHRW) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.74%
- C.H. Robinson (CHRW) Q2 EPS Jumps 12%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- C.H. Robinson Q2 Earnings Surpass Estimates, Increase Year Over Year
- Ch Robinson stock hits 52-week high at 114.82 USD
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- C.H. Robinson stock rating upgraded by Baird to Outperform on efficiency gains
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
Intervallo Giornaliero
134.94 137.99
Intervallo Annuale
84.68 137.99
- Chiusura Precedente
- 137.09
- Apertura
- 137.25
- Bid
- 136.07
- Ask
- 136.37
- Minimo
- 134.94
- Massimo
- 137.99
- Volume
- 5.608 K
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 6.28%
- Variazione Semestrale
- 33.00%
- Variazione Annuale
- 23.36%
20 settembre, sabato