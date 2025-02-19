Divisas / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
3.05 USD 0.12 (3.79%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BORR de hoy ha cambiado un -3.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.01, mientras que el máximo ha alcanzado 3.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Borr Drilling Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BORR News
- Borr Drilling Limited (BORR) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NYSE:BORR)
- Modelo de Valor razonable de InvestingPro captura ganancia de 61% en Borr Drilling
- InvestingPro Fair Value model captures 61% gain in Borr Drilling
- Earnings call transcript: Borr Drilling Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- Borr Drilling shareholders approve board changes and capital increase
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Borr Drilling prices $102.5 million share offering at $2.05 per share
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Borr Drilling stock tumbles after announcing $100 million equity raise
- Borr Drilling plans $100 million share offering to raise capital
- Borr Drilling secures $200 million liquidity boost, announces CEO change
- Borr Drilling: Challenging Market Conditions Are Likely To Persist (NYSE:BORR)
- Borr Drilling: Weak Result, But It's All In The Details (NYSE:BORR)
- Borr Drilling Limited (BORR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Borr Drilling stock plunges to 52-week low at $1.62 amid market challenges
- East 72 Dynasty Trust Q1 2025 Quarterly Report
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Rango diario
3.01 3.20
Rango anual
1.55 5.71
- Cierres anteriores
- 3.17
- Open
- 3.14
- Bid
- 3.05
- Ask
- 3.35
- Low
- 3.01
- High
- 3.20
- Volumen
- 3.367 K
- Cambio diario
- -3.79%
- Cambio mensual
- 5.17%
- Cambio a 6 meses
- 34.96%
- Cambio anual
- -43.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B