货币 / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
3.17 USD 0.13 (4.28%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BORR汇率已更改4.28%。当日，交易品种以低点3.11和高点3.25进行交易。
关注Borr Drilling Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BORR新闻
- Borr Drilling Limited (BORR) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NYSE:BORR)
- InvestingPro公允价值模型捕获Borr Drilling 61%的收益
- InvestingPro Fair Value model captures 61% gain in Borr Drilling
- Earnings call transcript: Borr Drilling Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- Borr Drilling shareholders approve board changes and capital increase
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Borr Drilling prices $102.5 million share offering at $2.05 per share
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Borr Drilling stock tumbles after announcing $100 million equity raise
- Borr Drilling plans $100 million share offering to raise capital
- Borr Drilling secures $200 million liquidity boost, announces CEO change
- Borr Drilling: Challenging Market Conditions Are Likely To Persist (NYSE:BORR)
- Borr Drilling: Weak Result, But It's All In The Details (NYSE:BORR)
- Borr Drilling Limited (BORR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Borr Drilling stock plunges to 52-week low at $1.62 amid market challenges
- East 72 Dynasty Trust Q1 2025 Quarterly Report
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
日范围
3.11 3.25
年范围
1.55 5.71
- 前一天收盘价
- 3.04
- 开盘价
- 3.23
- 卖价
- 3.17
- 买价
- 3.47
- 最低价
- 3.11
- 最高价
- 3.25
- 交易量
- 4.139 K
- 日变化
- 4.28%
- 月变化
- 9.31%
- 6个月变化
- 40.27%
- 年变化
- -41.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值