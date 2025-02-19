KurseKategorien
Währungen / BORR
Zurück zum Aktien

BORR: Borr Drilling Limited

3.04 USD 0.06 (1.94%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BORR hat sich für heute um -1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.03 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die Borr Drilling Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BORR News

Tagesspanne
3.03 3.07
Jahresspanne
1.55 5.71
Vorheriger Schlusskurs
3.10
Eröffnung
3.05
Bid
3.04
Ask
3.34
Tief
3.03
Hoch
3.07
Volumen
54
Tagesänderung
-1.94%
Monatsänderung
4.83%
6-Monatsänderung
34.51%
Jahresänderung
-44.01%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K