통화 / BORR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BORR: Borr Drilling Limited
2.95 USD 0.15 (4.84%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BORR 환율이 오늘 -4.84%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.94이고 고가는 3.07이었습니다.
Borr Drilling Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BORR News
- Borr Drilling Limited (BORR) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NYSE:BORR)
- InvestingPro Fair Value model captures 61% gain in Borr Drilling
- Earnings call transcript: Borr Drilling Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- Borr Drilling shareholders approve board changes and capital increase
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Borr Drilling prices $102.5 million share offering at $2.05 per share
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Borr Drilling stock tumbles after announcing $100 million equity raise
- Borr Drilling plans $100 million share offering to raise capital
- Borr Drilling secures $200 million liquidity boost, announces CEO change
- Borr Drilling: Challenging Market Conditions Are Likely To Persist (NYSE:BORR)
- Borr Drilling: Weak Result, But It's All In The Details (NYSE:BORR)
- Borr Drilling Limited (BORR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Borr Drilling stock plunges to 52-week low at $1.62 amid market challenges
- East 72 Dynasty Trust Q1 2025 Quarterly Report
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
일일 변동 비율
2.94 3.07
년간 변동
1.55 5.71
- 이전 종가
- 3.10
- 시가
- 3.05
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- 저가
- 2.94
- 고가
- 3.07
- 볼륨
- 2.444 K
- 일일 변동
- -4.84%
- 월 변동
- 1.72%
- 6개월 변동
- 30.53%
- 년간 변동율
- -45.67%
20 9월, 토요일