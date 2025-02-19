Valute / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
2.95 USD 0.15 (4.84%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BORR ha avuto una variazione del -4.84% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.94 e ad un massimo di 3.07.
Segui le dinamiche di Borr Drilling Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.94 3.07
Intervallo Annuale
1.55 5.71
- Chiusura Precedente
- 3.10
- Apertura
- 3.05
- Bid
- 2.95
- Ask
- 3.25
- Minimo
- 2.94
- Massimo
- 3.07
- Volume
- 2.444 K
- Variazione giornaliera
- -4.84%
- Variazione Mensile
- 1.72%
- Variazione Semestrale
- 30.53%
- Variazione Annuale
- -45.67%
20 settembre, sabato