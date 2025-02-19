通貨 / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
3.10 USD 0.05 (1.64%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BORRの今日の為替レートは、1.64%変化しました。日中、通貨は1あたり3.06の安値と3.14の高値で取引されました。
Borr Drilling Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.06 3.14
1年のレンジ
1.55 5.71
- 以前の終値
- 3.05
- 始値
- 3.10
- 買値
- 3.10
- 買値
- 3.40
- 安値
- 3.06
- 高値
- 3.14
- 出来高
- 3.019 K
- 1日の変化
- 1.64%
- 1ヶ月の変化
- 6.90%
- 6ヶ月の変化
- 37.17%
- 1年の変化
- -42.91%
