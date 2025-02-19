Moedas / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
3.11 USD 0.06 (1.97%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BORR para hoje mudou para 1.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.06 e o mais alto foi 3.14.
Veja a dinâmica do par de moedas Borr Drilling Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BORR Notícias
- Borr Drilling Limited (BORR) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NYSE:BORR)
- InvestingPro Fair Value model captures 61% gain in Borr Drilling
- Earnings call transcript: Borr Drilling Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- Borr Drilling shareholders approve board changes and capital increase
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Borr Drilling prices $102.5 million share offering at $2.05 per share
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Borr Drilling stock tumbles after announcing $100 million equity raise
- Borr Drilling plans $100 million share offering to raise capital
- Borr Drilling secures $200 million liquidity boost, announces CEO change
- Borr Drilling: Challenging Market Conditions Are Likely To Persist (NYSE:BORR)
- Borr Drilling: Weak Result, But It's All In The Details (NYSE:BORR)
- Borr Drilling Limited (BORR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Borr Drilling stock plunges to 52-week low at $1.62 amid market challenges
- East 72 Dynasty Trust Q1 2025 Quarterly Report
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Faixa diária
3.06 3.14
Faixa anual
1.55 5.71
- Fechamento anterior
- 3.05
- Open
- 3.10
- Bid
- 3.11
- Ask
- 3.41
- Low
- 3.06
- High
- 3.14
- Volume
- 1.372 K
- Mudança diária
- 1.97%
- Mudança mensal
- 7.24%
- Mudança de 6 meses
- 37.61%
- Mudança anual
- -42.73%
