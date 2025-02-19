Валюты / BORR
BORR: Borr Drilling Limited
3.17 USD 0.13 (4.28%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BORR за сегодня изменился на 4.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.11, а максимальная — 3.25.
Следите за динамикой Borr Drilling Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BORR
- Borr Drilling Limited (BORR) Presents at Pareto Securities 32nd Annual Energy Conference - Slideshow (NYSE:BORR)
- Модель справедливой стоимости InvestingPro фиксирует рост Borr Drilling на 61%
- InvestingPro Fair Value model captures 61% gain in Borr Drilling
- Earnings call transcript: Borr Drilling Q2 2025 sees earnings beat, stock rises
- Borr Drilling shareholders approve board changes and capital increase
- Seacor Marine Holdings: Another Disappointing Quarter But Not All Is Bad (NYSE:SMHI)
- Highwood Value Partners H1 2025 Letter To Investors
- Noble: Growth Opportunities Supported By Financial And Market Positioning (NYSE:NE)
- Franklin Covey, Borr Drilling And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Borr Drilling (NYSE:BORR)
- Borr Drilling prices $102.5 million share offering at $2.05 per share
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Borr Drilling stock tumbles after announcing $100 million equity raise
- Borr Drilling plans $100 million share offering to raise capital
- Borr Drilling secures $200 million liquidity boost, announces CEO change
- Borr Drilling: Challenging Market Conditions Are Likely To Persist (NYSE:BORR)
- Borr Drilling: Weak Result, But It's All In The Details (NYSE:BORR)
- Borr Drilling Limited (BORR) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Borr Drilling stock plunges to 52-week low at $1.62 amid market challenges
- East 72 Dynasty Trust Q1 2025 Quarterly Report
- Transocean: Strong Near-Term Contract Coverage Reflected In Premium Valuation (RIG)
- Tidewater: Muted Near-Term Outlook, But Still Highly Profitable
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of March 3, 2025 - TipRanks.com
- Trump Calls For More Tariffs, Federal Reserve Minutes On Deck: What's Driving Markets Wednesday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
Дневной диапазон
3.11 3.25
Годовой диапазон
1.55 5.71
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 3.11
- High
- 3.25
- Объем
- 4.139 K
- Дневное изменение
- 4.28%
- Месячное изменение
- 9.31%
- 6-месячное изменение
- 40.27%
- Годовое изменение
- -41.62%
