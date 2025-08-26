Divisas / BNS
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3
64.62 USD 0.20 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BNS de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 64.48, mientras que el máximo ha alcanzado 65.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BNS News
- State Street nombra al ex director ejecutivo de Scotiabank Brian Porter a su junta
- Banco de Nova Scotia nombra a Citibank como nuevo agente para bonos
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bladex y Scotiabank estructuran préstamo de $250 millones para planta en Perú
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- RBC prevé que los bancos globales extiendan su rendimiento superior junto al crecimiento mundial
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- The Bank of Nova Scotia (BNS:CA) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- UBS raises Bank of Nova Scotia stock price target to C$94 on earnings beat
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Company News for Aug 27, 2025
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.60%
- Bank of Nova Scotia: Still A Buy After Strong Q3 Earnings (NYSE:BNS)
- Canadian Banks Beat: What BMO and Scotiabank Earnings Reveal
- Durable Goods Orders Decreased Less Than Expected
Rango diario
64.48 65.18
Rango anual
44.09 65.18
- Cierres anteriores
- 64.82
- Open
- 64.89
- Bid
- 64.62
- Ask
- 64.92
- Low
- 64.48
- High
- 65.18
- Volumen
- 1.712 K
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 4.21%
- Cambio a 6 meses
- 38.67%
- Cambio anual
- 18.59%
