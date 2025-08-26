Dövizler / BNS
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3
64.93 USD 0.29 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BNS fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.40 ve Yüksek fiyatı olarak 65.12 aralığında işlem gördü.
Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BNS haberleri
Günlük aralık
64.40 65.12
Yıllık aralık
44.09 65.18
- Önceki kapanış
- 64.64
- Açılış
- 65.01
- Satış
- 64.93
- Alış
- 65.23
- Düşük
- 64.40
- Yüksek
- 65.12
- Hacim
- 1.637 K
- Günlük değişim
- 0.45%
- Aylık değişim
- 4.71%
- 6 aylık değişim
- 39.33%
- Yıllık değişim
- 19.16%
21 Eylül, Pazar