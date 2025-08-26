FiyatlarBölümler
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3

64.93 USD 0.29 (0.45%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BNS fiyatı bugün 0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.40 ve Yüksek fiyatı olarak 65.12 aralığında işlem gördü.

Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
64.40 65.12
Yıllık aralık
44.09 65.18
Önceki kapanış
64.64
Açılış
65.01
Satış
64.93
Alış
65.23
Düşük
64.40
Yüksek
65.12
Hacim
1.637 K
Günlük değişim
0.45%
Aylık değişim
4.71%
6 aylık değişim
39.33%
Yıllık değişim
19.16%
21 Eylül, Pazar