BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3

64.64 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BNS hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.25 bis zu einem Hoch von 64.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

BNS News

Tagesspanne
64.25 64.80
Jahresspanne
44.09 65.18
Vorheriger Schlusskurs
64.62
Eröffnung
64.31
Bid
64.64
Ask
64.94
Tief
64.25
Hoch
64.80
Volumen
1.165 K
Tagesänderung
0.03%
Monatsänderung
4.24%
6-Monatsänderung
38.71%
Jahresänderung
18.63%
