BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3
64.64 USD 0.02 (0.03%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BNS hat sich für heute um 0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 64.25 bis zu einem Hoch von 64.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
64.25 64.80
Jahresspanne
44.09 65.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.62
- Eröffnung
- 64.31
- Bid
- 64.64
- Ask
- 64.94
- Tief
- 64.25
- Hoch
- 64.80
- Volumen
- 1.165 K
- Tagesänderung
- 0.03%
- Monatsänderung
- 4.24%
- 6-Monatsänderung
- 38.71%
- Jahresänderung
- 18.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K