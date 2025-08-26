Moedas / BNS
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3
64.62 USD 0.20 (0.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BNS para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 64.48 e o mais alto foi 65.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BNS Notícias
- State Street nomeia ex-CEO do Scotiabank Brian Porter para conselho
- Banco da Nova Escócia nomeia Citibank como novo agente para títulos
- Bank of Nova Scotia appoints Citibank as new agent for bonds
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bladex e Scotiabank estruturam empréstimo de US$ 250 milhões para usina de energia no Peru
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- The Bank of Nova Scotia (BNS:CA) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- UBS raises Bank of Nova Scotia stock price target to C$94 on earnings beat
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Company News for Aug 27, 2025
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.60%
- Bank of Nova Scotia: Still A Buy After Strong Q3 Earnings (NYSE:BNS)
- Canadian Banks Beat: What BMO and Scotiabank Earnings Reveal
- Durable Goods Orders Decreased Less Than Expected
- Pre-Markets in Red but Improving on New Data
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Earnings call transcript: Scotiabank’s Q3 2025 earnings beat expectations
- Bank of Nova Scotia beats estimates as third quarter earnings rise 15%
Faixa diária
64.48 65.18
Faixa anual
44.09 65.18
- Fechamento anterior
- 64.82
- Open
- 64.89
- Bid
- 64.62
- Ask
- 64.92
- Low
- 64.48
- High
- 65.18
- Volume
- 1.712 K
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 4.21%
- Mudança de 6 meses
- 38.67%
- Mudança anual
- 18.59%
