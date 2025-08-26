Валюты / BNS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3
64.82 USD 0.81 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BNS за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.94, а максимальная — 64.86.
Следите за динамикой Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BNS
- Bank of Nova Scotia меняет агента по облигациям на Citibank
- Bank of Nova Scotia appoints Citibank as new agent for bonds
- Chart Of The Day: One Toronto Chart That Tells This Market's Story
- Bladex и Scotiabank структурируют кредит на $250 миллионов для энергетического предприятия в Перу
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Canada's Big Banks Sidestep Tariff Fallout - What Investors Should Watch For Next
- Analysis-US dollar bears think record slide may resume after recent pause
- RBC sees global banks extending outperformance alongside global growth
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- The Bank of Nova Scotia (BNS:CA) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial
- TSX seen lower; bank stocks, Nvidia in spotlight
- 8 Ideal 'Safer' Dividend Dogs To Buy From 60 August Graham Value All-Stars
- UBS raises Bank of Nova Scotia stock price target to C$94 on earnings beat
- RBC shares pop on strong beat as big bank rally continues
- Company News for Aug 27, 2025
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.60%
- Bank of Nova Scotia: Still A Buy After Strong Q3 Earnings (NYSE:BNS)
- Canadian Banks Beat: What BMO and Scotiabank Earnings Reveal
- Durable Goods Orders Decreased Less Than Expected
- Pre-Markets in Red but Improving on New Data
- Semtech Posts Upbeat Earnings, Joins Nio, Heico, Bank of Nova Scotia And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS), Domo (NASDAQ:DOMO)
- Earnings call transcript: Scotiabank’s Q3 2025 earnings beat expectations
- Bank of Nova Scotia beats estimates as third quarter earnings rise 15%
- Bank of Nova Scotia (BNS) Tops Q3 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
63.94 64.86
Годовой диапазон
44.09 64.86
- Предыдущее закрытие
- 64.01
- Open
- 63.99
- Bid
- 64.82
- Ask
- 65.12
- Low
- 63.94
- High
- 64.86
- Объем
- 2.113 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 4.53%
- 6-месячное изменение
- 39.10%
- Годовое изменение
- 18.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.