BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3

64.82 USD 0.81 (1.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BNS за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.94, а максимальная — 64.86.

Следите за динамикой Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BNS

Дневной диапазон
63.94 64.86
Годовой диапазон
44.09 64.86
Предыдущее закрытие
64.01
Open
63.99
Bid
64.82
Ask
65.12
Low
63.94
High
64.86
Объем
2.113 K
Дневное изменение
1.27%
Месячное изменение
4.53%
6-месячное изменение
39.10%
Годовое изменение
18.96%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.