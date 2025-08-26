CotationsSections
BNS: Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3

64.93 USD 0.29 (0.45%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BNS a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.40 et à un maximum de 65.12.

Suivez la dynamique Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
64.40 65.12
Range Annuel
44.09 65.18
Clôture Précédente
64.64
Ouverture
65.01
Bid
64.93
Ask
65.23
Plus Bas
64.40
Plus Haut
65.12
Volume
1.637 K
Changement quotidien
0.45%
Changement Mensuel
4.71%
Changement à 6 Mois
39.33%
Changement Annuel
19.16%
20 septembre, samedi