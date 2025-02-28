CotizacionesSecciones
AVTX: Avalo Therapeutics Inc

11.33 USD 1.57 (16.09%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVTX de hoy ha cambiado un 16.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.84, mientras que el máximo ha alcanzado 11.76.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Avalo Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
9.84 11.76
Rango anual
3.39 15.36
Cierres anteriores
9.76
Open
9.84
Bid
11.33
Ask
11.63
Low
9.84
High
11.76
Volumen
1.509 K
Cambio diario
16.09%
Cambio mensual
22.35%
Cambio a 6 meses
35.36%
Cambio anual
20.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B