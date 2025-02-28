Divisas / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.33 USD 1.57 (16.09%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVTX de hoy ha cambiado un 16.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.84, mientras que el máximo ha alcanzado 11.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avalo Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
9.84 11.76
Rango anual
3.39 15.36
- Cierres anteriores
- 9.76
- Open
- 9.84
- Bid
- 11.33
- Ask
- 11.63
- Low
- 9.84
- High
- 11.76
- Volumen
- 1.509 K
- Cambio diario
- 16.09%
- Cambio mensual
- 22.35%
- Cambio a 6 meses
- 35.36%
- Cambio anual
- 20.02%
