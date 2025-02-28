CotationsSections
Devises / AVTX
Retour à Actions

AVTX: Avalo Therapeutics Inc

11.83 USD 0.05 (0.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AVTX a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.50 et à un maximum de 11.89.

Suivez la dynamique Avalo Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVTX Nouvelles

Range quotidien
11.50 11.89
Range Annuel
3.39 15.36
Clôture Précédente
11.88
Ouverture
11.84
Bid
11.83
Ask
12.13
Plus Bas
11.50
Plus Haut
11.89
Volume
450
Changement quotidien
-0.42%
Changement Mensuel
27.75%
Changement à 6 Mois
41.34%
Changement Annuel
25.32%
20 septembre, samedi