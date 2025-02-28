Devises / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.83 USD 0.05 (0.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AVTX a changé de -0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.50 et à un maximum de 11.89.
Suivez la dynamique Avalo Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVTX Nouvelles
- H.C. Wainwright relève l’objectif de cours d’Avalo Therapeutics à 25€ suite à la validation de la voie IL-1
- Oppenheimer maintient la note "Surperformance" pour l’action Avalo Therapeutics
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cowen initiates Avalo Therapeutics stock with Buy rating
- Kepler Cheuvreux upgrades Avantium stock to Hold on revised outlook
- Avantium stock tumbles after announcing dilutive funding plan
- Avalo Therapeutics: Speculative Buy Ahead Of AVTX-009’s LOTUS Results (NASDAQ:AVTX)
- Cantor Fitzgerald initiates Avalo Therapeutics stock with Overweight rating
- Stifel reiterates Buy rating on Avalo Therapeutics stock, maintains $36 target
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Avalo Therapeutics appoints Dr. Rita Jain to board of directors
- H.C. Wainwright upgrades Avalo Therapeutics stock to buy
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Kepler Cheuvreux cuts Avantium stock rating, holds EUR10 target
- Avalo Therapeutics 'Represents An Attractive Pure-Play,' Analyst Initiates Coverage With Over 300% Stock Upside - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX)
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Range quotidien
11.50 11.89
Range Annuel
3.39 15.36
- Clôture Précédente
- 11.88
- Ouverture
- 11.84
- Bid
- 11.83
- Ask
- 12.13
- Plus Bas
- 11.50
- Plus Haut
- 11.89
- Volume
- 450
- Changement quotidien
- -0.42%
- Changement Mensuel
- 27.75%
- Changement à 6 Mois
- 41.34%
- Changement Annuel
- 25.32%
20 septembre, samedi