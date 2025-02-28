Moedas / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.68 USD 0.35 (3.09%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVTX para hoje mudou para 3.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.25 e o mais alto foi 12.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Avalo Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVTX Notícias
- H.C. Wainwright eleva preço-alvo das ações da Avalo Therapeutics para US$ 25 com base na validação da via IL-1
- Oppenheimer mantém classificação de Avalo Therapeutics como acima da média
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cowen initiates Avalo Therapeutics stock with Buy rating
- Kepler Cheuvreux upgrades Avantium stock to Hold on revised outlook
- Avantium stock tumbles after announcing dilutive funding plan
- Avalo Therapeutics: Speculative Buy Ahead Of AVTX-009’s LOTUS Results (NASDAQ:AVTX)
- Cantor Fitzgerald initiates Avalo Therapeutics stock with Overweight rating
- Stifel reiterates Buy rating on Avalo Therapeutics stock, maintains $36 target
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Avalo Therapeutics appoints Dr. Rita Jain to board of directors
- H.C. Wainwright upgrades Avalo Therapeutics stock to buy
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Kepler Cheuvreux cuts Avantium stock rating, holds EUR10 target
- Avalo Therapeutics 'Represents An Attractive Pure-Play,' Analyst Initiates Coverage With Over 300% Stock Upside - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX)
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Faixa diária
11.25 12.09
Faixa anual
3.39 15.36
- Fechamento anterior
- 11.33
- Open
- 11.49
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Low
- 11.25
- High
- 12.09
- Volume
- 425
- Mudança diária
- 3.09%
- Mudança mensal
- 26.13%
- Mudança de 6 meses
- 39.55%
- Mudança anual
- 23.73%
