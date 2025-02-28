货币 / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.54 USD 1.78 (18.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVTX汇率已更改18.24%。当日，交易品种以低点9.84和高点11.76进行交易。
关注Avalo Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVTX新闻
日范围
9.84 11.76
年范围
3.39 15.36
- 前一天收盘价
- 9.76
- 开盘价
- 9.84
- 卖价
- 11.54
- 买价
- 11.84
- 最低价
- 9.84
- 最高价
- 11.76
- 交易量
- 1.277 K
- 日变化
- 18.24%
- 月变化
- 24.62%
- 6个月变化
- 37.87%
- 年变化
- 22.25%
