AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.63 USD 0.25 (2.10%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVTX hat sich für heute um -2.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.52 bis zu einem Hoch von 11.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avalo Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
11.52 11.86
Jahresspanne
3.39 15.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.88
- Eröffnung
- 11.84
- Bid
- 11.63
- Ask
- 11.93
- Tief
- 11.52
- Hoch
- 11.86
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -2.10%
- Monatsänderung
- 25.59%
- 6-Monatsänderung
- 38.95%
- Jahresänderung
- 23.20%
