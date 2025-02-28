Валюты / AVTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
9.76 USD 0.38 (3.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVTX за сегодня изменился на -3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.54, а максимальная — 10.33.
Следите за динамикой Avalo Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVTX
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cowen initiates Avalo Therapeutics stock with Buy rating
- Kepler Cheuvreux upgrades Avantium stock to Hold on revised outlook
- Avantium stock tumbles after announcing dilutive funding plan
- Avalo Therapeutics: Speculative Buy Ahead Of AVTX-009’s LOTUS Results (NASDAQ:AVTX)
- Cantor Fitzgerald initiates Avalo Therapeutics stock with Overweight rating
- Stifel reiterates Buy rating on Avalo Therapeutics stock, maintains $36 target
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Avalo Therapeutics appoints Dr. Rita Jain to board of directors
- H.C. Wainwright upgrades Avalo Therapeutics stock to buy
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Kepler Cheuvreux cuts Avantium stock rating, holds EUR10 target
- Avalo Therapeutics 'Represents An Attractive Pure-Play,' Analyst Initiates Coverage With Over 300% Stock Upside - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX)
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Дневной диапазон
9.54 10.33
Годовой диапазон
3.39 15.36
- Предыдущее закрытие
- 10.14
- Open
- 10.20
- Bid
- 9.76
- Ask
- 10.06
- Low
- 9.54
- High
- 10.33
- Объем
- 735
- Дневное изменение
- -3.75%
- Месячное изменение
- 5.40%
- 6-месячное изменение
- 16.61%
- Годовое изменение
- 3.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.