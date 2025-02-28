КотировкиРазделы
AVTX: Avalo Therapeutics Inc

9.76 USD 0.38 (3.75%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVTX за сегодня изменился на -3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.54, а максимальная — 10.33.

Следите за динамикой Avalo Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.54 10.33
Годовой диапазон
3.39 15.36
Предыдущее закрытие
10.14
Open
10.20
Bid
9.76
Ask
10.06
Low
9.54
High
10.33
Объем
735
Дневное изменение
-3.75%
Месячное изменение
5.40%
6-месячное изменение
16.61%
Годовое изменение
3.39%
