Dövizler / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.83 USD 0.05 (0.42%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVTX fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.50 ve Yüksek fiyatı olarak 11.89 aralığında işlem gördü.
Avalo Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVTX haberleri
- H.C. Wainwright, IL-1 yolağı doğrulamasıyla Avalo Therapeutics’in hedef fiyatını 25 dolara yükseltti
- H.C. Wainwright raises Avalo Therapeutics stock price target to $25 on IL-1 pathway validation
- Oppenheimer, Avalo Therapeutics hissesi için Üstün Performans notunu yineledi
- Oppenheimer reiterates Avalo Therapeutics stock rating at Outperform
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/5/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cowen initiates Avalo Therapeutics stock with Buy rating
- Kepler Cheuvreux upgrades Avantium stock to Hold on revised outlook
- Avantium stock tumbles after announcing dilutive funding plan
- Avalo Therapeutics: Speculative Buy Ahead Of AVTX-009’s LOTUS Results (NASDAQ:AVTX)
- Cantor Fitzgerald initiates Avalo Therapeutics stock with Overweight rating
- Stifel reiterates Buy rating on Avalo Therapeutics stock, maintains $36 target
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Avalo Therapeutics appoints Dr. Rita Jain to board of directors
- H.C. Wainwright upgrades Avalo Therapeutics stock to buy
- Avalo Therapeutics to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Kepler Cheuvreux cuts Avantium stock rating, holds EUR10 target
- Avalo Therapeutics 'Represents An Attractive Pure-Play,' Analyst Initiates Coverage With Over 300% Stock Upside - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX)
- This Clearway Energy Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Assembly Biosciences (NASDAQ:ASMB)
- This CoStar Group Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Avalo Therapeutics (NASDAQ:AVTX), Altimmune (NASDAQ:ALT)
Günlük aralık
11.50 11.89
Yıllık aralık
3.39 15.36
- Önceki kapanış
- 11.88
- Açılış
- 11.84
- Satış
- 11.83
- Alış
- 12.13
- Düşük
- 11.50
- Yüksek
- 11.89
- Hacim
- 450
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- 27.75%
- 6 aylık değişim
- 41.34%
- Yıllık değişim
- 25.32%
21 Eylül, Pazar