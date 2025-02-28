Valute / AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc
11.83 USD 0.05 (0.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVTX ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.50 e ad un massimo di 11.89.
Segui le dinamiche di Avalo Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.50 11.89
Intervallo Annuale
3.39 15.36
- Chiusura Precedente
- 11.88
- Apertura
- 11.84
- Bid
- 11.83
- Ask
- 12.13
- Minimo
- 11.50
- Massimo
- 11.89
- Volume
- 450
- Variazione giornaliera
- -0.42%
- Variazione Mensile
- 27.75%
- Variazione Semestrale
- 41.34%
- Variazione Annuale
- 25.32%
21 settembre, domenica