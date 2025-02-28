QuotazioniSezioni
AVTX
AVTX: Avalo Therapeutics Inc

11.83 USD 0.05 (0.42%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVTX ha avuto una variazione del -0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.50 e ad un massimo di 11.89.

Segui le dinamiche di Avalo Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.50 11.89
Intervallo Annuale
3.39 15.36
Chiusura Precedente
11.88
Apertura
11.84
Bid
11.83
Ask
12.13
Minimo
11.50
Massimo
11.89
Volume
450
Variazione giornaliera
-0.42%
Variazione Mensile
27.75%
Variazione Semestrale
41.34%
Variazione Annuale
25.32%
