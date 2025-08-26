Divisas / ARRY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ARRY: Array Technologies Inc
7.82 USD 0.09 (1.16%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARRY de hoy ha cambiado un 1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.63, mientras que el máximo ha alcanzado 8.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Array Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARRY News
- Jefferies reduce el precio objetivo de Array Technologies a 10 dólares desde 13 dólares
- Jefferies reduce precio objetivo de Array Technologies a $10 desde $13
- Array Technologies price target lowered to $10 from $13 at Jefferies
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Llamadas de Wall Street de la semana
- Llamadas de Wall Street de la semana
- Street Calls of the Week
- Why Array Technologies, Inc. (ARRY) Dipped More Than Broader Market Today
- Array Technologies recibe rebaja por aranceles y márgenes débiles
- Array Technologies recibe una rebaja de calificación por aranceles y márgenes débiles
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Here's Why Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Strong Momentum Stock
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- Array Technologies’ solar tracking systems verified for 2kV compatibility
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
- FSLR Outperforms Market Over the Past Month: How to Play the Stock?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- Array Technologies stock hits 52-week high, reaching $9.98
- Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
Rango diario
7.63 8.10
Rango anual
3.76 9.98
- Cierres anteriores
- 7.73
- Open
- 7.69
- Bid
- 7.82
- Ask
- 8.12
- Low
- 7.63
- High
- 8.10
- Volumen
- 7.052 K
- Cambio diario
- 1.16%
- Cambio mensual
- -11.14%
- Cambio a 6 meses
- 61.57%
- Cambio anual
- 18.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B