통화 / ARRY
ARRY: Array Technologies Inc
8.07 USD 0.02 (0.25%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARRY 환율이 오늘 0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.02이고 고가는 8.34이었습니다.
Array Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
8.02 8.34
년간 변동
3.76 9.98
- 8.05
- 8.11
- 8.07
- 8.37
- 8.02
- 8.34
- 15.667 K
- 0.25%
- -8.30%
- 66.74%
- 22.46%
20 9월, 토요일