Moedas / ARRY
ARRY: Array Technologies Inc
7.84 USD 0.02 (0.26%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARRY para hoje mudou para 0.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.64 e o mais alto foi 7.95.
Veja a dinâmica do par de moedas Array Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARRY Notícias
- Preço-alvo da Array Technologies reduzido para US$ 10 de US$ 13 pela Jefferies
- Array Technologies price target lowered to $10 from $13 at Jefferies
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Chamadas de Wall Street da semana
- Street Calls of the Week
- Why Array Technologies, Inc. (ARRY) Dipped More Than Broader Market Today
- Array Technologies sofre rebaixamento devido a tarifas e margens fracas
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Here's Why Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Strong Momentum Stock
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- Array Technologies’ solar tracking systems verified for 2kV compatibility
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
- FSLR Outperforms Market Over the Past Month: How to Play the Stock?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- Array Technologies stock hits 52-week high, reaching $9.98
- Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Trump Tightens The Screws On This Clean Energy Giant, But Solar Stocks Shines Bright
- 3 Solar Stocks On Fire Right Now — Momentum Rankings Show These Names Could Light Up Your Portfolio - Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Array Technologies Seeks To Return (NASDAQ:ARRY)
Faixa diária
7.64 7.95
Faixa anual
3.76 9.98
- Fechamento anterior
- 7.82
- Open
- 7.91
- Bid
- 7.84
- Ask
- 8.14
- Low
- 7.64
- High
- 7.95
- Volume
- 3.005 K
- Mudança diária
- 0.26%
- Mudança mensal
- -10.91%
- Mudança de 6 meses
- 61.98%
- Mudança anual
- 18.97%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh