ARRY: Array Technologies Inc
8.05 USD 0.23 (2.94%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARRYの今日の為替レートは、2.94%変化しました。日中、通貨は1あたり7.64の安値と8.07の高値で取引されました。
Array Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.64 8.07
1年のレンジ
3.76 9.98
- 以前の終値
- 7.82
- 始値
- 7.91
- 買値
- 8.05
- 買値
- 8.35
- 安値
- 7.64
- 高値
- 8.07
- 出来高
- 8.050 K
- 1日の変化
- 2.94%
- 1ヶ月の変化
- -8.52%
- 6ヶ月の変化
- 66.32%
- 1年の変化
- 22.15%
