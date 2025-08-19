货币 / ARRY
ARRY: Array Technologies Inc
7.83 USD 0.10 (1.29%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARRY汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点7.63和高点8.02进行交易。
关注Array Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ARRY新闻
- Jefferies下调Array Technologies目标价至10美元，此前为13美元
- Array Technologies price target lowered to $10 from $13 at Jefferies
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- 本周华尔街分析师观点
- Street Calls of the Week
- Why Array Technologies, Inc. (ARRY) Dipped More Than Broader Market Today
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Here's Why Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Strong Momentum Stock
- Rare Stock Picks In August 2025 - From 32 Discerning Analysts
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- Array Technologies’ solar tracking systems verified for 2kV compatibility
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
- FSLR Outperforms Market Over the Past Month: How to Play the Stock?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: SolarEdge Technologies, Nextracker, Sunrun, Array Technologies and Shoals Technologies
- Can Solar Power the AI Boom? Top Stocks to Watch
- Array Technologies stock hits 52-week high, reaching $9.98
- Array Technologies, Inc. (ARRY) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Trump Tightens The Screws On This Clean Energy Giant, But Solar Stocks Shines Bright
- 3 Solar Stocks On Fire Right Now — Momentum Rankings Show These Names Could Light Up Your Portfolio - Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Array Technologies Seeks To Return (NASDAQ:ARRY)
- Array Technologies stock hits 52-week high at $8.87
日范围
7.63 8.02
年范围
3.76 9.98
- 前一天收盘价
- 7.73
- 开盘价
- 7.69
- 卖价
- 7.83
- 买价
- 8.13
- 最低价
- 7.63
- 最高价
- 8.02
- 交易量
- 2.947 K
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- -11.02%
- 6个月变化
- 61.78%
- 年变化
- 18.82%
