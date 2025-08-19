Валюты / ARRY
ARRY: Array Technologies Inc
7.73 USD 0.08 (1.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARRY за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.67, а максимальная — 8.09.
Следите за динамикой Array Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
7.67 8.09
Годовой диапазон
3.76 9.98
- Предыдущее закрытие
- 7.81
- Open
- 7.91
- Bid
- 7.73
- Ask
- 8.03
- Low
- 7.67
- High
- 8.09
- Объем
- 8.199 K
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -12.16%
- 6-месячное изменение
- 59.71%
- Годовое изменение
- 17.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.