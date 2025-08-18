Divisas / AMCR
AMCR: Amcor plc
8.26 USD 0.14 (1.67%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMCR de hoy ha cambiado un -1.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.25, mientras que el máximo ha alcanzado 8.48.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Amcor plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMCR News
- Las bolsas de valores de Grecia cerraron con caídas; el Athens General Composite perdió un 0.69%
- Las bolsas de valores de Grecia cerraron con caídas; el Athens General Composite perdió un 1.18%
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Amcor: A Defensive Dividend Stock Trading At An Attractive Valuation (NYSE:AMCR)
- Jefferies reitera calificación de Compra para acciones de Amcor, citando rendimiento de FCL del 10%
- JPMorgan upgrades Sealed Air stock rating to Overweight on cash flow strength
- Amcor Stock: This Dividend Aristocrat Is Even Better Than Expected (NYSE:AMCR)
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Amcor stock hits 52-week low at 8.36 USD
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.48%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.28%
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.33%
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.58%
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.59%
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
Rango diario
8.25 8.48
Rango anual
8.16 11.47
- Cierres anteriores
- 8.40
- Open
- 8.40
- Bid
- 8.26
- Ask
- 8.56
- Low
- 8.25
- High
- 8.48
- Volumen
- 14.733 K
- Cambio diario
- -1.67%
- Cambio mensual
- -3.50%
- Cambio a 6 meses
- -15.11%
- Cambio anual
- -27.35%
