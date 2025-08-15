Валюты / AMCR
AMCR: Amcor plc
8.40 USD 0.12 (1.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMCR за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.27, а максимальная — 8.41.
Следите за динамикой Amcor plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AMCR
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.18%
- Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 1,18%
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Amcor: A Defensive Dividend Stock Trading At An Attractive Valuation (NYSE:AMCR)
- Jefferies reiterates Buy rating on Amcor stock, citing 10% FCF yield
- JPMorgan upgrades Sealed Air stock rating to Overweight on cash flow strength
- Amcor Stock: This Dividend Aristocrat Is Even Better Than Expected (NYSE:AMCR)
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Amcor stock hits 52-week low at 8.36 USD
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.48%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.28%
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.33%
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.58%
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.59%
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- CoreWeave, Applied Materials And Hims & Hers Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 11-August 15): Are The Others In Your Portfolio? - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
Дневной диапазон
8.27 8.41
Годовой диапазон
8.16 11.47
- Предыдущее закрытие
- 8.28
- Open
- 8.31
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Low
- 8.27
- High
- 8.41
- Объем
- 16.994 K
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- -1.87%
- 6-месячное изменение
- -13.67%
- Годовое изменение
- -26.12%
