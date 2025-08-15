КотировкиРазделы
Валюты / AMCR
Назад в Рынок акций США

AMCR: Amcor plc

8.40 USD 0.12 (1.45%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMCR за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.27, а максимальная — 8.41.

Следите за динамикой Amcor plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AMCR

Дневной диапазон
8.27 8.41
Годовой диапазон
8.16 11.47
Предыдущее закрытие
8.28
Open
8.31
Bid
8.40
Ask
8.70
Low
8.27
High
8.41
Объем
16.994 K
Дневное изменение
1.45%
Месячное изменение
-1.87%
6-месячное изменение
-13.67%
Годовое изменение
-26.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.