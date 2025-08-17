Währungen / AMCR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AMCR: Amcor plc
8.32 USD 0.06 (0.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AMCR hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.27 bis zu einem Hoch von 8.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amcor plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMCR News
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.69%
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.18%
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Amcor: A Defensive Dividend Stock Trading At An Attractive Valuation (NYSE:AMCR)
- Jefferies bestätigt Kaufempfehlung für Amcor-Aktie mit Verweis auf 10 % FCF-Rendite
- Jefferies reiterates Buy rating on Amcor stock, citing 10% FCF yield
- JPMorgan upgrades Sealed Air stock rating to Overweight on cash flow strength
- Amcor Stock: This Dividend Aristocrat Is Even Better Than Expected (NYSE:AMCR)
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.47%
- Amcor stock hits 52-week low at 8.36 USD
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.48%
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.28%
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 0.33%
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- Greece stocks higher at close of trade; Athens General Composite up 0.58%
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Greece stocks lower at close of trade; Athens General Composite down 1.59%
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Decline— Palo Alto, XP, Allarity Earnings In Focus - Amcor (NYSE:AMCR), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- CoreWeave, Applied Materials And Hims & Hers Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (August 11-August 15): Are The Others In Your Portfolio? - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), CoreWeave (NASDAQ:CRWV), Hims & Hers Health (NYSE:HIMS)
- 3 “Strong Buy” Dividend Stocks with Over 20% Upside, According to Analysts, 8/17/2025 - TipRanks.com
Tagesspanne
8.27 8.39
Jahresspanne
8.16 11.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.26
- Eröffnung
- 8.29
- Bid
- 8.32
- Ask
- 8.62
- Tief
- 8.27
- Hoch
- 8.39
- Volumen
- 13.558 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -2.80%
- 6-Monatsänderung
- -14.49%
- Jahresänderung
- -26.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K