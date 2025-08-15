货币 / AMCR
AMCR: Amcor plc
8.42 USD 0.02 (0.24%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AMCR汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点8.38和高点8.45进行交易。
关注Amcor plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
8.38 8.45
年范围
8.16 11.47
- 前一天收盘价
- 8.40
- 开盘价
- 8.40
- 卖价
- 8.42
- 买价
- 8.72
- 最低价
- 8.38
- 最高价
- 8.45
- 交易量
- 881
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -1.64%
- 6个月变化
- -13.46%
- 年变化
- -25.95%
