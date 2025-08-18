Valute / AMCR
AMCR: Amcor plc
8.25 USD 0.01 (0.12%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMCR ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.22 e ad un massimo di 8.32.
Segui le dinamiche di Amcor plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AMCR News
Intervallo Giornaliero
8.22 8.32
Intervallo Annuale
8.16 11.47
- Chiusura Precedente
- 8.26
- Apertura
- 8.29
- Bid
- 8.25
- Ask
- 8.55
- Minimo
- 8.22
- Massimo
- 8.32
- Volume
- 6.820 K
- Variazione giornaliera
- -0.12%
- Variazione Mensile
- -3.62%
- Variazione Semestrale
- -15.21%
- Variazione Annuale
- -27.44%