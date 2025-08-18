QuotazioniSezioni
AMCR: Amcor plc

8.25 USD 0.01 (0.12%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMCR ha avuto una variazione del -0.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.22 e ad un massimo di 8.32.

Segui le dinamiche di Amcor plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
8.22 8.32
Intervallo Annuale
8.16 11.47
Chiusura Precedente
8.26
Apertura
8.29
Bid
8.25
Ask
8.55
Minimo
8.22
Massimo
8.32
Volume
6.820 K
Variazione giornaliera
-0.12%
Variazione Mensile
-3.62%
Variazione Semestrale
-15.21%
Variazione Annuale
-27.44%
