Divisas / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver
61.36 USD 2.63 (4.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AGQ de hoy ha cambiado un -4.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.96, mientras que el máximo ha alcanzado 63.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra Silver. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AGQ News
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Silver Demand Surging, Supply Stalling: The Case For A Continued Bull Market
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- Move Over Gold, It's Silver's Time To Shine: AGQ And PSLV In Spotlight (NYSEARCA:AGQ)
- AGQ: Time To Punish Silver's Mr. Slammy (NYSEARCA:AGQ)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
Rango diario
59.96 63.31
Rango anual
32.78 65.73
- Cierres anteriores
- 63.99
- Open
- 62.10
- Bid
- 61.36
- Ask
- 61.66
- Low
- 59.96
- High
- 63.31
- Volumen
- 4.105 K
- Cambio diario
- -4.11%
- Cambio mensual
- 3.70%
- Cambio a 6 meses
- 33.42%
- Cambio anual
- 47.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B