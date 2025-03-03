CotizacionesSecciones
AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver

61.36 USD 2.63 (4.11%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AGQ de hoy ha cambiado un -4.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 59.96, mientras que el máximo ha alcanzado 63.31.

Rango diario
59.96 63.31
Rango anual
32.78 65.73
Cierres anteriores
63.99
Open
62.10
Bid
61.36
Ask
61.66
Low
59.96
High
63.31
Volumen
4.105 K
Cambio diario
-4.11%
Cambio mensual
3.70%
Cambio a 6 meses
33.42%
Cambio anual
47.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B