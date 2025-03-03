KurseKategorien
Währungen / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver

61.83 USD 0.47 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AGQ hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.65 bis zu einem Hoch von 61.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die ProShares Ultra Silver-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
60.65 61.93
Jahresspanne
32.78 65.73
Vorheriger Schlusskurs
61.36
Eröffnung
61.46
Bid
61.83
Ask
62.13
Tief
60.65
Hoch
61.93
Volumen
1.636 K
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
4.50%
6-Monatsänderung
34.44%
Jahresänderung
48.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K