AGQ: ProShares Ultra Silver
61.83 USD 0.47 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AGQ hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.65 bis zu einem Hoch von 61.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Silver-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AGQ News
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Silver Demand Surging, Supply Stalling: The Case For A Continued Bull Market
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- Move Over Gold, It's Silver's Time To Shine: AGQ And PSLV In Spotlight (NYSEARCA:AGQ)
- AGQ: Time To Punish Silver's Mr. Slammy (NYSEARCA:AGQ)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
Tagesspanne
60.65 61.93
Jahresspanne
32.78 65.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.36
- Eröffnung
- 61.46
- Bid
- 61.83
- Ask
- 62.13
- Tief
- 60.65
- Hoch
- 61.93
- Volumen
- 1.636 K
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 4.50%
- 6-Monatsänderung
- 34.44%
- Jahresänderung
- 48.88%
