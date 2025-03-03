Dövizler / AGQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AGQ: ProShares Ultra Silver
65.39 USD 3.56 (5.76%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AGQ fiyatı bugün 5.76% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.32 ve Yüksek fiyatı olarak 65.64 aralığında işlem gördü.
ProShares Ultra Silver hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AGQ haberleri
- Silver And The Leveraged AGQ ETF Product (NYSEARCA:AGQ)
- Silver Shines Brighter Than Gold: ETFs in Focus
- SPXU: Drifting In The Right Direction For Now
- Erosion Goes On For SPUU (NYSEARCA:SPUU)
- Silver Demand Surging, Supply Stalling: The Case For A Continued Bull Market
- UDOW: Risks And Monthly Leveraged ETFs Report (NYSEARCA:UDOW)
- SLV ETF: Protect Your Downside Like I Am, With A Collar (NYSEARCA:SLV)
- SDS: A Good Hedging Tool With A Caveat
- Move Over Gold, It's Silver's Time To Shine: AGQ And PSLV In Spotlight (NYSEARCA:AGQ)
- AGQ: Time To Punish Silver's Mr. Slammy (NYSEARCA:AGQ)
- UGL: A Steady Decay History, And Leveraged ETF Dashboard
Günlük aralık
62.32 65.64
Yıllık aralık
32.78 65.73
- Önceki kapanış
- 61.83
- Açılış
- 62.61
- Satış
- 65.39
- Alış
- 65.69
- Düşük
- 62.32
- Yüksek
- 65.64
- Hacim
- 4.224 K
- Günlük değişim
- 5.76%
- Aylık değişim
- 10.51%
- 6 aylık değişim
- 42.18%
- Yıllık değişim
- 57.45%
21 Eylül, Pazar