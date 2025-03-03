통화 / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver
65.39 USD 3.56 (5.76%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AGQ 환율이 오늘 5.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.32이고 고가는 65.64이었습니다.
ProShares Ultra Silver 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AGQ News
일일 변동 비율
62.32 65.64
년간 변동
32.78 65.73
- 이전 종가
- 61.83
- 시가
- 62.61
- Bid
- 65.39
- Ask
- 65.69
- 저가
- 62.32
- 고가
- 65.64
- 볼륨
- 4.224 K
- 일일 변동
- 5.76%
- 월 변동
- 10.51%
- 6개월 변동
- 42.18%
- 년간 변동율
- 57.45%
