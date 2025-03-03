Валюты / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver
63.99 USD 0.87 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AGQ за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.30, а максимальная — 65.73.
Следите за динамикой ProShares Ultra Silver. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AGQ
Дневной диапазон
63.30 65.73
Годовой диапазон
32.78 65.73
- Предыдущее закрытие
- 64.86
- Open
- 65.69
- Bid
- 63.99
- Ask
- 64.29
- Low
- 63.30
- High
- 65.73
- Объем
- 3.273 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- 8.15%
- 6-месячное изменение
- 39.14%
- Годовое изменение
- 54.08%
