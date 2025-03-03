通貨 / AGQ
AGQ: ProShares Ultra Silver
61.83 USD 0.47 (0.77%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AGQの今日の為替レートは、0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり60.65の安値と61.93の高値で取引されました。
ProShares Ultra Silverダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
60.65 61.93
1年のレンジ
32.78 65.73
- 以前の終値
- 61.36
- 始値
- 61.46
- 買値
- 61.83
- 買値
- 62.13
- 安値
- 60.65
- 高値
- 61.93
- 出来高
- 1.636 K
- 1日の変化
- 0.77%
- 1ヶ月の変化
- 4.50%
- 6ヶ月の変化
- 34.44%
- 1年の変化
- 48.88%
